Samsung accélère sur le gaming

Samsung a dévoilé à la Gamescom 2026 ses nouveaux moniteurs gaming Odyssey ultra performants. L’occasion pour Florent Greffe, Head of Marketing TV, Audio et PC Monitors de Samsung France, de détailler la stratégie gaming de son groupe, entre OLED, fréquences record et ambitions.

Quelles ambitions affichez-vous pour le segment gaming ?

N°1 mondial des moniteurs gaming depuis 7 années consécutives*, le groupe place le jeu vidéo au cœur de ses relais de croissance. Cette dynamique s’appuie sur des innovations technologiques constantes : le revêtement Glare Free, qui supprime les reflets sans dénaturer les couleurs ni les noirs profonds, une montée en gamme continue de l’OLED illustrée par nos annonces de la Gamescom, le Dual Mode, pensé pour basculer instantanément entre plusieurs usages selon les besoins précis du joueur ou encore le HDR10+ (mis en avant notamment via un partenariat avec Activision Blizzard autour de Call of Duty: Modern Warfare 4). Cette technologie permet à nos moniteurs de restituer des couleurs et des contrastes plus fidèlement. Samsung prévoit en conséquence d’étendre l’écosystème HDR10+ GAMING à plus de 20 jeux AAA d’ici le premier semestre 2027.

Quelle place occupe l’OLED dans votre stratégie ?

L’OLED combine une qualité d’image exceptionnelle et une fréquence de rafraîchissement très élevée : le « meilleur des 2 mondes » qui en fait, selon nous, l’un des principaux leviers de croissance du gaming, aussi bien sur moniteur que sur téléviseur. Grâce à l’expérience acquise sur l’OLED télévisuel depuis plusieurs années, ses innovations constantes et à la maîtrise industrielle du composant, Samsung figure parmi les mieux positionnés pour accompagner cette bascule technologique dans la durée.

Pouvez-vous présenter les quatre moniteurs annoncés à la Gamescom ?

Cette gamme Odyssey 2027, présentée à la Gamescom 2026 nous permet de proposer aux joueurs davantage de polyvalence en matière de vitesse, de taille d’écran, de qualité d’image et de modes d’affichage.

L’Odyssey G6 (G60H) inaugure la fréquence de 1 100 Hz (en HD et jusqu’à 600 Hz en QHD grâce au Dual Mode), une première mondiale sur un moniteur gaming. Ce 27 pouces, qui bénéficie en plus d’un dalle Fast IPS et d’un temps de réponse de 1 ms, vise clairement les amateurs de FPS exigeants, en quête de réactivité maximale, et d’un avantage net en compétition. L’Odyssey G6 sera disponible dans le monde entier au second semestre 2026.

L’Odyssey OLED G7 (G75SJ) marque également une première : le premier écran OLED incurvé 16:9 de 42 pouces au monde (avec une surface d’affichage environ 72 %

supérieure à celle du précédent modèle de 32 pouce) associés avec une courbure 1000R, une définition 4K, la technologie Glare Free,165 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms.

L’Odyssey OLED G8 (G80SJ) mise sur le Triple Mode qui permet aux joueurs de basculer entre l’UHD à 360 Hz, le QHD à 520 Hz et le FHD à 680 Hz afin de trouver le meilleur équilibre entre résolution et vitesse en fonction du jeu, de l’appareil

utilisé et des paramètres de performance. Le tout avec le Glare Free, une dalle QD-OLED de de cinquième génération dotée des technologies Penta Tandem et sous-pixels RGB Stripe (qui réduit les franges colorées et améliore la lisibilité des

textes), de 32 pouces, et 0,03 ms de temps de réponse GtG. Coté connectique, il dispose d’un port USB-C avec alimentation Power Delivery de 98 W, d’un hub USB comprenant deux ports descendants, ainsi que le support KVM.

Enfin, l’Odyssey OLED G9 (G95SJ) devient le premier moniteur gaming DQHD 49 pouces à afficher 360 Hz, porté par une dalle QD-OLED de 5e génération avec technologie Penta

Tandem et sa structure à cinq couches qui permet une efficacité jusqu’à

1,3 fois supérieure et une durée de vie doublée. Les dates de lancement et

les tarifs seront annoncés ultérieurement.

Ceci nous permet de prolonger les annonces gaming du printemps dernier, dont un modèle Odyssey 3D de 32 pouces. Nous élargissons en plus notre écosystème Odyssey 3D qui apporte davantage de profondeur et de perspective spatiale aux jeux à de nouveaux titres comme Cyberpunk 2077 ou Cronos: The New Dawn.

Comment comptez-vous accompagner cette nouvelle gamme sur le marché ?

Notre communication montera en puissance autour des grands rendez-vous du jeu vidéo. Nous développerons par ailleurs une approche transversale « One Samsung », associant téléviseurs et moniteurs B2C, deux divisions récemment fusionnées en France, avec par exemple des corners dédiés chez nos distributeurs partenaires historiques.

Cette stratégie vise à préserver la valeur d’un secteur marqué par une pression tarifaire forte. Nos modèles OLED demeurent positionnés en haut de gamme, entre 700 et 1 500 euros, tandis que le cœur des volumes provient toujours des séries G5 et G6, plus accessibles et diffusées largement en distribution. Notre iconique 49/57 G9 reste ailleurs un porte-étendard de la gamme et un bestseller.

*N° 1 mondial des moniteurs gaming de 2019 à 2025. Source : IDC

Quarterly PC Monitor Tracker, T4 2025 (sur la base du chiffre

d’affaires).