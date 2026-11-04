Sandisk, la performance pour accélérer sur le gaming

Sandisk accélère fort sur le segment du gaming avec sa gamme Optimus. Kalima Toubal, Regional Marketing Director EMEAI Consumer Business, nous détaille les ambitions de son groupe dans le domaine.

Quelle place le gaming occupe-t-il dans la stratégie de Sandisk ?

Le gaming figure parmi les priorités stratégiques du groupe. Sandisk concentre ses efforts sur les attentes réelles des consommateurs : le joueur exige des performances sans compromis et réclame des produits taillés pour ses usages tout en souhaitant conserver une ludothèque volumineuse gérée efficacement. Ce même joueur endosse désormais souvent en plus le rôle de créateur de contenu et recourt à l’IA pour accélérer sa production. Cette évolution générale pousse mécaniquement l’ensemble du marché vers des solutions haute performance, capables d’absorber ces nouveaux usages exigeants. Nos décennies de R&D nous permettent de proposer des produits calibrés pour ces usages, et plusieurs nouveautés arriveront en 2027 tant le gaming demeure un axe majeur pour nous.

Comment structurez-vous votre offre dédiée aux joueurs ?

Nous développons dans cette optique une gamme baptisée Optimus, déclinée en trois familles : Optimus SSD, pensé pour les créateurs ; Optimus GX SSD, dédié aux joueurs ; et Optimus GX PRO SSD, réservé aux professionnels et aux compétiteurs les plus exigeants. Cette segmentation répond à des besoins clairement distincts : certains privilégient une valeur sûre, d’autres recherchent une performance extrême pour l’esport ou les productions volumineuses, d’autres encore combinent usages professionnels, création de contenu et jeu immersif au quotidien. Au-delà du simple volume de stockage, nos produits embarquent des performances de pointe comme une gestion thermique avancée, des vitesses extrêmes ou une latence quasi nulle. Le SSD NVMe Optimus GX PRO 8100 illustre cette philosophie, avec son architecture PCIe 5.0 et des débits séquentiels culminant à 14 900 Mo/s en lecture et 14 000 Mo/s en écriture, pour des capacités de 2 To et 4 To.

Quelle approche adoptez-vous sur les mémoires pour consoles ?

Les mémoires dédiées aux consoles constituent un véritable relais de croissance pour nous. Nous venons d’annoncer les Optimus GX PRO 850P NVMe, pensés pour la PS5, et les GX 7100X NVMe, conçus pour la ROG Xbox Ally X et les PC sous licence officielle (PCIe 4.0 NVMe, jusqu’à 7 300 Mo/s en écriture). Côté Nintendo, nous proposions déjà des microSD spécifiques pour la première Switch, et renouvelons l’approche avec des microSD Express pour la Switch 2. Pour Xbox Series X et Series S, la carte d’extension GX C50 (SSD NVMe jusqu’à 2 To, avec un mois de Xbox Game Pass Ultimate offert) lancée cet été, confirme cette stratégie pensée pour accompagner les blockbusters de fin d’année. Toujours dans l’univers gaming, nous lançons les gammes Pokémon USB-C Flash Drive Mew Edition et Pokémon Portable SSD Mewtwo Edition.

Comment engagez-vous la communauté des joueurs ?

Notre engagement auprès de cette communauté s’intensifie nettement. Nous cherchons à parler son langage tout en cernant précisément ses attentes, ce qui nous permet d’anticiper les demandes à venir. Nous venons de dévoiler OP, un avatar imaginé pour notre gamme : ce joueur d’élite au profil de streameur, à l’esthétique futuriste, incarne désormais notre univers de marque dans nos campagnes ciblant les gamers, en phase avec les plus grandes sorties du moment.