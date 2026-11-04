SPC mise sur l’éducation des enfants

En lançant de nouveaux produits dédiés aux enfants, SPC marque sa différence sur le marché français avec une gamme complète pour accompagner leurs enfants dans leur découverte du numérique. Raphaël Visseyrias, Country Manager France de SPC, nous explique la stratégie du groupe espagnol.

SPC lance en France une gamme complète dédiée aux Kids. Quelle est votre approche ?

Depuis la rentrée, nous commercialisons des gammes pour enfants, baptisées Wuum et Wild qui comptent 4 produits (smartphone, tablette, montre connectée et feature phone). En effet au sein des familles, la question de l’acquisition du premier appareil connecté se pose. SPC y répond en proposant un écosystème sécurisé sur ces 4 appareils. Notre application Circles, disponible sur Android et iOS, a été conçue pour accompagner l’enfant à distance dans son apprentissage du numérique. Toute la partie logicielle de Circle a été développée en interne par nos équipes avec des serveurs hébergés en Europe pour sécuriser les données.

Comment fonctionne votre solution Circles ?

Grâce à Circle, les parents créent un « cercle familial » de confiance. L’enfant ne peut interagir qu’au sein de ce dernier. L’objectif n’est pas d’interdire, mais d’apprendre à l’enfant à utiliser un smartphone correctement. Tout est configurable et se fait par étape en fonction de l’âge de l’enfant. La solution la plus complète étant le Wuum One, un smartphone capable d’accompagner l’enfant sur plusieurs années (disponible en bleu électrique et violet à 169,99 euros). Il possède un écran mate de 5 pouces et des touches physiques pratiques. Les parents débloquent ensuite étape par étape : l’appareil photo, la messagerie, le téléchargement d’applications jusqu’à en faire un smartphone complet. Autre solution, la Wuum Tab (10,1 pouces à 169, 99 euros) répond à un usage 100% sécurisé au domicile pour les devoirs et le divertissement. Le Wild Star est un feature phone proposant une solution sécurisée simple, avec géolocalisation (99,99 euros). Encore plus simple, la Smartwatch 4G GPS permet de localiser l’enfant en lui permettant de communiquer facilement. Conscientes de ces enjeux, les enseignes, nous ont suivi sur ce lancement (E. Leclerc, Fnac Darty et Boulanger).

SPC est un acteur reconnu pour son savoir-faire sur les seniors. Quelles sont les nouveautés disponibles en France ?

SPC possède une expertise reconnue sur le marché des seniors en Espagne et au Portugal avec plus de 50% de part de marché (en volume) sur la catégorie. En France, en plus de nos des gammes classiques (smartphones Discovery 3 et tablettes Gravity), nous commercialisons une gamme dédiée aux seniors. Le Zeus Elite est un smartphone complet et performant (50 MP, 128 Go, NFC, eSim, à 299 euros). Il vient en complément du Zeus 2 Pro, smartphone à touches physiques qui dispose d’une base de recharge. Enfin, le nouveau Polaris Pure, à 69, 99 euros, est un feature phone simple avec sa base de recharge. Toute la gamme intègre notre logiciel SPC Care. qui permet le contrôle à distance du smartphone (redémarrage, bouton SOS, etc) et de géolocaliser la personne.