Stealth revient en France avec une offre pensée distribution

Après plusieurs années d’absence, Stealth réinvestit le marché français avec U&I comme partenaire de distribution. Sylvain Guiraud Responsable développement produits détaille la stratégie de la marque pour son retour.

Stealth revient sur le marché français. Comment se concrétise ce retour ?

ABP s’appuie sur 2 marques, Stealth et Styletech, et occupe une position de premier plan au Royaume-Uni. Pour notre retour en France, nous avons choisi U&I comme partenaire de distribution. Notre collaboration avec le groupe remonte à plusieurs années, notamment à travers sa filiale allemande Flashpoint. Cette relation constitue un socle solide pour relancer Stealth sur le territoire français.

U&I apporte surtout une dimension européenne et une approche commerciale particulièrement adaptée aux spécificités de la distribution. Sa capacité à associer hardware et software dans des offres communes, ainsi qu’à construire des propositions adaptées aux différents marchés, constitue un véritable atout. Cette approche différencie U&I d’un distributeur traditionnel et correspond pleinement à notre stratégie.

Quel est désormais le positionnement de la marque ?

Notre ligne directrice repose avant tout sur la qualité. Tous nos produits bénéficient d’un design développé en interne, avec une attention particulière portée à leur pertinence pour le consommateur comme pour le distributeur. Nous privilégions des références répondant à des besoins clairement identifiés, avec une promesse simple : des produits utiles, solides, accessibles et dotés d’un bon rapport qualité-prix.

Dans un contexte marqué par l’accélération de la dématérialisation du software, l’accessoire peut également contribuer à redynamiser le rayon et à générer de nouvelles occasions d’achat. Notre ambition consiste donc à reconstruire progressivement notre présence en France, en privilégiant des opérations ciblées avec les enseignes et en inscrivant la relation commerciale dans la durée.

Quels sont vos principaux produits ?

Notre catalogue compte plusieurs centaines de références, dont nous sélectionnerons les plus pertinentes pour le marché français. L’offre comprend notamment une vingtaine de casques gaming répartis entre les gammes C6-100, Panther et Radar. Nous proposons également un ensemble complet d’accessoires dédiés aux Nintendo Switch et Switch 2 : protection, transport, recharge et différents kits destinés à accompagner l’usage des consoles. Notre catalogue comprend par ailleurs de nombreuses sacoches de protection pour consoles portables ou casques de réalité virtuelle, ainsi que des solutions de recharge et différents packs d’accessoires.

Avez-vous prévu des nouveautés marquantes ?

Nous souhaitons justement nous distinguer par plusieurs propositions originales. Notre catalogue dispose notamment d’une gamme dédiée aux casques Meta et PSVR, d’un kit consacré au streaming, mais nous développons également des gammes Lifestyle & Travel Accessories au sein de la marque Styletech.

Nous préparons également une nouvelle génération de casques intégrant l’ANC (active noise cancelation), tout en poursuivant le renouvellement de notre offre d’accessoires dédiés au gaming sur PC. L’objectif consiste à proposer régulièrement des références différenciantes, capables de créer de nouvelles opportunités en rayon et de renforcer l’attractivité de la marque auprès des consommateurs comme des enseignes.