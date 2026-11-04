SteelSeries dégaine 2 souris taillées pour l’esport

SteelSeries frappe fort sur le segment compétitif. Benoit Aveline, Marketing Manager France, détaille les Rival Pro et Sensei Pro, nouveaux fers de lance de la marque.

Pouvez-vous nous présenter vos nouvelles souris ?

SteelSeries signe son grand retour sur le segment de la souris compétitive avec deux références, Rival Pro et Sensei Pro, appelées à incarner notre ambition sur ce terrain. Il s’agit d’une seule et même architecture, déclinée en deux formats (symétrique et ergonomique), chacun proposé en deux coloris et deux tailles, standard et mini. Huit combinaisons au total, disponibles à partir du 13 octobre pour 199 euros.

Pourquoi mettre l’accent sur les souris pour joueurs compétitifs ?

Ce chantier nous tenait particulièrement à cœur. Nos gammes premium venaient déjà de connaître un renouvellement conséquent, du côté des casques avec les Arctis Nova Pro Omni et Elite, comme des claviers avec l’Apex Pro TKL Gen 3, ou encore des souris ultralégères telles que l’Aerox 3 Wireless Gen 2. Rester silencieux sur la souris compétitive aurait laissé un vide impardonnable dans notre catalogue ; retrouver ce statut de référence relevait donc de l’évidence stratégique.

Quelles sont les plus-values de ces souris ?

Leur cadence atteint 8K en polling rate, 9K en configuration overclockée, quand le marché plafonne généralement autour de 2K. Cette performance résulte d’un travail approfondi sur la stabilité du flux de données, mené côté logiciel comme matériel. Face à la multiplication des périphériques sans fil qui saturent les PC de sollicitations (8K équivaut à 8 000 interactions par seconde), nous avons réservé à ces souris une bande de fréquences dédiée en 6 GHz, complétée par des optimisations logicielles du suivi de clic. L’autonomie constituait un autre défi majeur, ces technologies se montrant particulièrement gourmandes en énergie : notre système de double batterie interchangeable à chaud, hérité de nos casques ultra-premium, confère à ces souris une endurance quasi illimitée, sans jamais interrompre une partie.

À qui s’adressent ces souris ?

Rival Pro et Sensei Pro visent des amateurs très avertis, portés sur le jeu compétitif. Ce public exigeant, sensible à la qualité, investit régulièrement et à des niveaux de prix élevés dès lors qu’on lui propose un concept réellement abouti. Occuper l’ensemble des segments stratégiques prolonge notre dynamique de conquête de parts de marché sur l’univers des périphériques gaming.

Comment allez-vous les soutenir ?

Ce lancement bénéficiera du plan d’accompagnement le plus ambitieux jamais déployé par SteelSeries : forte présence sur les réseaux sociaux, mise en avant chez nos partenaires distributeurs — Boulanger en tête —, et collaborations avec des créateurs de contenu reconnus, à l’image de Chow H1, streamer n°1 sur Call of Duty: Warzone, pour ancrer ces deux références dans l’univers de la compétition.