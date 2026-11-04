The G-Lab veut frapper fort avec Elite

The G-Lab franchit un cap. Sa gamme Elite, lancée fin 2025, cible désormais le segment premium. Entretien avec Stéphane Dall’Armi, Directeur des Achats et du Développement Produits d’AXS, qui détaille cette montée en gamme.

Comment est née la gamme Elite ?

Notre marque s’est construite autour d’un positionnement clair : des souris, claviers et packs combinés au meilleur rapport qualité-prix, pensés pour des joueurs en quête d’efficacité sans complexité superflue. Cette clientèle a progressé avec le temps : plus expérimentée et plus âgée, jouant à des titres plus exigeants technologiquement, elle réclame désormais des caractéristiques techniques poussées. Conserver sa confiance impliquait une alternative à la hauteur.

La réflexion concrète sur un segment premium démarre concrètement en 2024. Nous consacrons plusieurs mois à sonder les attentes réelles des joueurs, en multipliant prototypes et partenariats industriels. Cette exploration débouche sur le lancement de la série Elite fin 2025, accueillie avec un enthousiasme immédiat.

Quelle place occupe cette gamme dans votre stratégie ?

Elite constitue un véritable relais de croissance et élargit mécaniquement notre catalogue. Abandonner nos gammes historiques reviendrait à renier ce qui fait notre force, une erreur que nous nous refusons à commettre. En France, notre position de leader en volume sur les claviers gaming est solide, avec 25% de parts de marché, un chiffre qui grimpe à 49% sur les claviers vendus sous 40 euros. L’objectif consiste désormais à conquérir le haut du classement en valeur, une bataille que la gamme Elite doit nous permettre de remporter.

Quels produits composent aujourd’hui cette offre ?

Le catalogue clavier compte quatre références, déclinées en plusieurs coloris : les Elite 200, 300, 400 et 450. Les modèles 400 et 450 illustrent particulièrement notre ambition. Le premier embarque une technologie magnétique à effet Hall, une fréquence de 8 000 Hz et une activation réglable ; le second se distingue par une fréquence de 1000 Hz, un écran LCD personnalisable et une structure Gasket cinq couches. Côté souris, les M100 et M150 (capteur PixArt 3950, une résolution de 30000 DPI et une fréquence de 8 000 Hz), à 59,99 et 79,99 euros, embarquent des composants de qualité.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Le développement se poursuit : une gamme de casques Elite verra le jour en 2027, tandis que nos familles clavier et souris continueront de s’enrichir — claviers magnétiques sans fil, souris asymétriques figurent parmi les pistes envisagées.

Pourquoi une nomenclature différente pour cette gamme ?

Contrairement à nos produits habituels, nommés d’après le tableau de Mendeleïev, la série Elite adopte une dénomination propre, signe visible de sa singularité. Cette rupture s’accompagne d’un travail esthétique renouvelé, en écho direct aux attentes exprimées par les joueurs.