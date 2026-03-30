MM331 – FÉVRIER 2026

DOSSIER CES 2026 : UNE ÉDITION RÉUSSIE

Avec plus de 148 000 participants, le CES 2026 conforte sa position de grand rendez-vous mondial de la Tech. MultiMédia à la Une vous propose un tour d’horizon des principales annonces du salon.

DOSSIER CINÉMA : UN MILLÉSIME 2026 D’EXCEPTION

Après une année 2025 en demi-teinte pour les salles de cinéma hexagonales, 2026 s’annonce comme un cru d’exception. Tour d’horizon des principales sorties cinéma de 2026.

FOCUS JEUX ET JOUETS : 2025 ANNÉE RECORD

Avec des locomotives dynamiques et un retail spécialisé qui progresse, le marché des jeux et jouets atteint des sommets en France en 2025.

INDISPENSABLE 2026 :

VIDÉO / SVOD/VOD / MUSIQUE / POP CULTURE

Un outil au service de la profession regroupant les principaux acteurs du marché.