MM331 – FÉVRIER 2026
DOSSIER CES 2026 : UNE ÉDITION RÉUSSIE
Avec plus de 148 000 participants, le CES 2026 conforte sa position de grand rendez-vous mondial de la Tech. MultiMédia à la Une vous propose un tour d’horizon des principales annonces du salon.
DOSSIER CINÉMA : UN MILLÉSIME 2026 D’EXCEPTION
Après une année 2025 en demi-teinte pour les salles de cinéma hexagonales, 2026 s’annonce comme un cru d’exception. Tour d’horizon des principales sorties cinéma de 2026.
FOCUS JEUX ET JOUETS : 2025 ANNÉE RECORD
Avec des locomotives dynamiques et un retail spécialisé qui progresse, le marché des jeux et jouets atteint des sommets en France en 2025.
LIRE CE NUMÉRO EN INTÉGRALITÉ
INDISPENSABLE 2026 :
VIDÉO / SVOD/VOD / MUSIQUE / POP CULTURE
Un outil au service de la profession regroupant les principaux acteurs du marché.