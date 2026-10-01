21E ENQUÊTE EXCLUSIVE DE LA VIDÉO : UNE ANNÉE DE RÉSISTANCE

Cette 21e édition de l’Enquête Exclusive de la vidéo réalisée par Multimédia à la Une, s’est déroulé dans un contexte de résistance pour le marché de la vidéo physique. Pour cette édition, Plaion rejoint notre liste d’éditeurs-distributeurs en lieu et place de Warner Bros. Discovery qui a adopté une nouvelle approche en matière de distribution.

Comme chaque année, l’objectif de cette 21e Enquête Exclusive est d’attribuer aux principaux éditeurs-distributeurs de la vidéo une note d’appréciation générale sur leurs prestations commerciales, éditoriales et opérationnelles. Il est important de rappeler que ces notes sont le reflet de l’état de satisfaction des acheteurs (1 – très insatisfaisant, 2 – insatisfaisant, 3 – passable, 4 – satisfaisant, 5 – très satisfaisant ) et en aucun cas de l’activité réelle des éditeurs-distributeurs. Ce sondage est opéré auprès des principaux acheteurs des centrales et grossistes du secteur (7 acteurs sur 9 ont souhaité répondre à cette enquête).